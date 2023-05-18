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В Сумской области зафиксировали более 180 взрывов за сутки: есть повреждения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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В Сумской области зафиксировали более 180 взрывов за сутки: есть повреждения

В Сумской области произошло 117 "прилетов" в сутки / Фото: Сумская ОВА

Захватчики обстреляли гражданских, пытавшихся потушить пожар.

В среду, 17 мая, оккупанты 16 раз обстреляли Сумскую область. В регионе зафиксировано более 180 взрывов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Белопольская община: враг бил из минометов и гранатометов.
  • Зноб-Новгородская община: зафиксирован артобстрел, а также атаки из минометов и РСЗО "Град".
  • Новослободская община: обстрел из минометов и гранатометов. Повреждены несколько жилых домов, в одном из которых произошло возгорание. Когда гражданские пытались потушить пожар, россияне обстреляли их из стрелкового оружия. Информации о пострадавших пока нет.
  • Середино-будская община: били из миномета и ствольной артиллерии.

Ранее мы сообщали, что МИД России и Беларуси обнародовали совместное заявление, в котором огласили требование о возвращении Украины к "нейтральному внеблоковому статусу". Таким образом они якобы собираются остановить так называемый "кризис в Украине".

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Дата публикации
Просмотры
247
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