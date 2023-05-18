В Сумской области зафиксировали более 180 взрывов за сутки: есть повреждения

В среду, 17 мая, оккупанты 16 раз обстреляли Сумскую область. В регионе зафиксировано более 180 взрывов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Белопольская община: враг бил из минометов и гранатометов.

Зноб-Новгородская община: зафиксирован артобстрел, а также атаки из минометов и РСЗО "Град".

Новослободская община: обстрел из минометов и гранатометов. Повреждены несколько жилых домов, в одном из которых произошло возгорание. Когда гражданские пытались потушить пожар, россияне обстреляли их из стрелкового оружия. Информации о пострадавших пока нет.

Середино-будская община: били из миномета и ствольной артиллерии.

Ранее мы сообщали, что МИД России и Беларуси обнародовали совместное заявление, в котором огласили требование о возвращении Украины к "нейтральному внеблоковому статусу". Таким образом они якобы собираются остановить так называемый "кризис в Украине".