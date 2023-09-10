В Сумской области зафиксировали вражеские беспилотники: "Шахеды" двигаются на запад — Воздушные силы

В Воздушных силах призывают граждан в случае объявления воздушной тревоги обязательно прятаться в укрытиях.
Поздним вечером в воскресенье, 10 сентября, в небе над Сумской областью зафиксировано движение российских беспилотников.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
"Группа "Шахедов" в Сумской области движется в западном направлении! Возможно распространение тревог по вектору перемещения ударных БпЛА", — говорится в сообщении.
За короткое время угроза применения врагом ударных БПЛА распространилась также на Черниговскую область.
В Воздушных силах призывают граждан при объявлении воздушной тревоги в областях обязательно прятаться в укрытиях.
Напомним, в ночь на 10 сентября враг атаковал Киев беспилотными летательными аппаратами. Силам ПВО удалось сбить 26 дронов из 33.
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