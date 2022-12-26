В Сумской области зафиксировано почти два десятка взрывов после обстрела с территории РФ

Армия оккупантов в очередной раз попала из минометов по приграничью Сумской области.

В Сумской области зафиксировано 16 взрывов после минометных обстрелов с территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север" в Facebook.

В частности, армия оккупантов в очередной раз попала из минометов по приграничью Сумской области.

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"С 12:40 до 13:05 сообщили о 16 "приходах", вероятно, из миномета 120 мм, предварительно в район населенного пункта Сидоровка. Потерь среди личного состава и техники нет. Информации о повреждениях гражданской инфраструктуры не поступало", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее россияне ударили из РСЗО по двум приграничным общинам Сумщины. Было зафиксировано 23 "прилета" в день.

Также в Сумской области российские военные из минометов обстреляли похоронную процессию. Враг атаковал двор и дорогу у дома покойного. К счастью, люди успели укрыться в укрытии.

К тому же ранее сообщалось о том, что враг выпустил 226 снарядов и мин по пограничной области на Сумщине.

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