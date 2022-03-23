В Сумской области захватчики не дают хоронить умерших и гонят людей пешком в Россию

В Сумской области захватчики не дают хоронить умерших и гонят людей пешком в Россию

Женщины рожают детей прямо дома, потому что нет никакой возможности добраться в больницу.

Тростянец больше всего в Сумской области страдает от российских оккупантов. Россияне убивают мирное население, у людей нет воды, электричества, лекарства.

Об этом рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Опасно просто находиться на улице. Они (оккупанты — Ред.) расстреляли женщину, которая ехала по городу на велосипеде. Не дают возможности хоронить умерших, хоронить погибших. Есть очень большая проблема хранения тел в морге", — сообщил Живицкий.

По его словам, женщины рожают детей прямо дома, потому что нет никакой возможности добраться до больницы. Кроме того, больница неоднократно была обстреляна.

"Оккупанты угнали последний автомобиль экстренной медицинской помощи и просто физически невозможно оказать медпомощь людям, которые не могут добраться до больницы самостоятельно", — сказал глава ОВА.

Вспыхнувший в Тростянце пожар невозможно погасить. Из-за уличных боев спасатели не могут добраться до места горения и потушить его.

Кроме того, продолжается террор по селам Краснопольской громады Сумской области. Оккупанты ходят по домам, забирают мобильные телефоны, ружья у местных охотников, занимают школы, дома, выгоняют людей прямо на улицу. Захватчики заставляют людей пешком идти в Россию, но местные отказывают под угрозой расправы.

Живицкий рассказал о том, что в Сумской области во время обстрелов был поврежден газопровод. Около 20-25 тысяч человек остаются без поставки газа.

Также оккупанты продолжают обстреливать и сам город Сумы.

Ранее сообщалось, что оккупанты бросили гранату в мирных жителей Тростянца, погибли двое мужчин.

Напомним, что в Сумской области россияне загоняют местных в фейковые "зеленые коридоры" и используют как "живые щиты".

Ранее в Сумской области оккупанты похитили "скорые" и устроили бой между собой из-за "шашлычной". Также сообщалось, что оккупанты обстреливали населенные пункты Сумщины с вокзала в Тростянце.

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