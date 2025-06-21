В Сумской области запустили новую систему противодействия дронам: что известно

На Сумщине создали новую систему защиты от российских дронов / © АрмияInform

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В Сумской области активно развертывается и совершенствуется новая система противодействия российским беспилотным летательным аппаратам. Она призвана эффективно бороться как с ударными, так и с разведывательными дронами противника.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

«Сумская областная военная администрация совместно с военными подразделениями работает в режиме постоянной координации, чтобы адаптировать оборонную систему к новым угрозам», — говорится в сообщении.

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На Сумщине уже сформированы и работают обученные мобильные группы, которые показывают эффективные результаты в противодроновой борьбе.

«Дроны обнаруживаются, глушатся и сбиваются. Это не только единичные кейсы — формируется именно система, которая с каждым днем укрепляется», — отметили в областной администрации.

Ограничения безопасности

В ОВА добавили, что из соображений безопасности и военной целесообразности невозможно рассказать общественности обо всех деталях новой системы и подробностях ее работы. Однако администрация подтвердила, что система взаимодействия с военными функционирует эффективно. В частности, она позволяет оперативно реагировать на первоочередные потребности защитников, о которых сообщает властям военное командование.

Реализация этих потребностей происходит совместно с общинами, благотворительными организациями, разнообразными фондами и отдельными волонтерами, что подчеркивает консолидированный подход к обороне региона.

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Напомним, вражеский БпЛА попал в крышах многоэтажного дома в Сумах. Городская администрация показала последствия атаки. В настоящее время идет ликвидация повреждений.