В Сумской ОВА опровергают информацию о десяти тысячах российских военных вблизи с границей

В Сумской областной военной администрации опровергают информацию о том, что вблизи границы РФ оккупанты на территории сконцентрировали большую группировку войск.

Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе.

"Информация о 10 тыс. российских военных на границе с г. Сумы не соответствует действительности. По состоянию на сегодняшний день, по информации военных, ударная группировка врага на границе с Сумщиной не зафиксирована", — подчеркнули в ОВА.

Отмечается, что в ОВА уже обратились в правоохранительные органы по поводу проверки источника этих данных.

По предварительной информации, "это не что иное, как информационно-психологическая операция".

Напомним, The Times с посланием на старшего лейтенанта ВСУ Андрея Гулакова сообщило, что якобы на территории РФ вблизи Сумской области оккупанты сконцентрировали крупную группировку войск. В частности, речь идет о десяти тысячах солдат.

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