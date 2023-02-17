Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Сумской ОВА опровергают информацию о десяти тысячах российских военных вблизи с границей

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
560
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Сумской ОВА опровергают информацию о десяти тысячах российских военных вблизи с границей

Фото: Associated Press

Власти обратились в правоохранительные органы.

В Сумской областной военной администрации опровергают информацию о том, что вблизи границы РФ оккупанты на территории сконцентрировали большую группировку войск.

Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе.

"Информация о 10 тыс. российских военных на границе с г. Сумы не соответствует действительности. По состоянию на сегодняшний день, по информации военных, ударная группировка врага на границе с Сумщиной не зафиксирована", — подчеркнули в ОВА.

Отмечается, что в ОВА уже обратились в правоохранительные органы по поводу проверки источника этих данных.

По предварительной информации, "это не что иное, как информационно-психологическая операция".

Напомним, The Times с посланием на старшего лейтенанта ВСУ Андрея Гулакова сообщило, что якобы на территории РФ вблизи Сумской области оккупанты сконцентрировали крупную группировку войск. В частности, речь идет о десяти тысячах солдат.

Читайте также:

Европейцы верят в победу Украины над российским агрессором – данные опроса в ЕС

Европейцы верят в победу Украины над российским агрессором – данные опроса в ЕС

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
560
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация