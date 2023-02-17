В Сумской ОВА опровергают информацию о десяти тысячах российских военных вблизи с границей

Власти обратились в правоохранительные органы.
В Сумской областной военной администрации опровергают информацию о том, что вблизи границы РФ оккупанты на территории сконцентрировали большую группировку войск.
Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе.
"Информация о 10 тыс. российских военных на границе с г. Сумы не соответствует действительности. По состоянию на сегодняшний день, по информации военных, ударная группировка врага на границе с Сумщиной не зафиксирована", — подчеркнули в ОВА.
Отмечается, что в ОВА уже обратились в правоохранительные органы по поводу проверки источника этих данных.
По предварительной информации, "это не что иное, как информационно-психологическая операция".
Напомним, The Times с посланием на старшего лейтенанта ВСУ Андрея Гулакова сообщило, что якобы на территории РФ вблизи Сумской области оккупанты сконцентрировали крупную группировку войск. В частности, речь идет о десяти тысячах солдат.
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