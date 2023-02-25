В сутки ликвидировали еще 650 россиян: потери армии РФ составляют более 147 тысяч

Уничтожен один вертолет окупантов.
За год войны, с 24 февраля 2022-го по 25 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 147 470 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 650 российских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ ориентировочно составляют:
- личного состава – около 147 470 (+650) человек ликвидировано,
- танков — 3375 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 6609 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 2373 (+10) ед,
- РСЗО — 475 (+1) ед,
- средства ПВО — 247 (+0) ед,
- самолетов — 299 (+0) ед,
- вертолетов — 288 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2035 (+2),
- крылатые ракеты – 873 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5235 (+11) ед,
- специальная техника – 230 (+1).
Напомним, начались 367 сутки российского широкомасштабного вторжения. Основные усилия РФ сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.В минувшие сутки ВСУ отразили около 70 атак противника на указанных направлениях.
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