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В сутки ликвидировали еще 650 россиян: потери армии РФ составляют более 147 тысяч

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В сутки ликвидировали еще 650 россиян: потери армии РФ составляют более 147 тысяч

Фото: Associated Press

Уничтожен один вертолет окупантов.

За год войны, с 24 февраля 2022-го по 25 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 147 470 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 650 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 147 470 (+650) человек ликвидировано,
  • танков — 3375 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин — 6609 (+9) ед,
  • артиллерийских систем — 2373 (+10) ед,
  • РСЗО — 475 (+1) ед,
  • средства ПВО — 247 (+0) ед,
  • самолетов — 299 (+0) ед,
  • вертолетов — 288 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2035 (+2),
  • крылатые ракеты – 873 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5235 (+11) ед,
  • специальная техника – 230 (+1).

Напомним, начались 367 сутки российского широкомасштабного вторжения. Основные усилия РФ сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.В минувшие сутки ВСУ отразили около 70 атак противника на указанных направлениях.

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Дата публикации
Просмотры
1518
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