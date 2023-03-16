В сутки ликвидировано более тысячи россиян: потери РФ уже перевалили за 162,5 тыс.

Уничтожен один вражеский самолет.
С 24 февраля 2022-го по 16 марта 2023-го ВСУ уничтожили 162 560 солдат армии РФ. За сутки ликвидировано еще 1040 русских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе.
Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава — около 162 560 (+1040) человек ликвидировано,
- танков — 3504 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 6810 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 2539 (+11) ед,
- РСЗО — 503 (+1) ед,
- средства ПВО — 265 (+3) ед,
- самолетов — 305 (+1) ед,
- вертолетов — 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2145 (+13),
- крылатые ракеты – 907 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5394 (+17) ед,
- специальная техника – 257 (+0).
Напомним, начались 386-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. РФ не отказывается от своих намерений по оккупации Украины, продолжает вести наступательные действия, не считаясь с потерями. Основные усилия противник сосредотачивается на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил более 75 атак на указанных направлениях.
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