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В сутки ликвидировано более тысячи россиян: потери РФ уже перевалили за 162,5 тыс.

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В сутки ликвидировано более тысячи россиян: потери РФ уже перевалили за 162,5 тыс.

Фото: Associated Press

Уничтожен один вражеский самолет.

С 24 февраля 2022-го по 16 марта 2023-го ВСУ уничтожили 162 560 солдат армии РФ. За сутки ликвидировано еще 1040 русских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 162 560 (+1040) человек ликвидировано,
  • танков — 3504 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин — 6810 (+11) ед,
  • артиллерийских систем — 2539 (+11) ед,
  • РСЗО — 503 (+1) ед,
  • средства ПВО — 265 (+3) ед,
  • самолетов — 305 (+1) ед,
  • вертолетов — 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2145 (+13),
  • крылатые ракеты – 907 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5394 (+17) ед,
  • специальная техника – 257 (+0).

Напомним, начались 386-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. РФ не отказывается от своих намерений по оккупации Украины, продолжает вести наступательные действия, не считаясь с потерями. Основные усилия противник сосредотачивается на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил более 75 атак на указанных направлениях.

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Дата публикации
Просмотры
2352
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