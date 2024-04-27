В сутки уничтожено более 1100 россиян: Генштаб назвал потери России в войне

Враг потерял еще шесть танков и три средства ПВО

По состоянию на утро 27 апреля 2024 года ВСУ уничтожили 465 054 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1124 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 465 054 (+1124) человек,

танков — 7268 (+6) ед,

боевых бронированных машин — 13971 (+14) ед,

артиллерийских систем — 11905 (+38) ед,

РСЗО — 1049 (+0) ед,

средства ПВО — 775 (+3) ед,

самолетов — 348 (+0) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9485 (+24),

крылатые ракеты — 2124 (+5),

корабли /катера/warships — 26 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 16019 (+35) ед,

специальная техника – 1968 (+6).

Как сообщалось, руководитель украинского ГУР Кирилл Буданов рассказал, как сменилась армия РФ с начала полномасштабной войны. В частности, по его словам, в РФ почти не осталось контрактников с нормальным "боевым" опытом.

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