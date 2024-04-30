В сутки уничтожено более 1250 россиян: Генштаб назвал потери России в войне

Враг потерял еще 22 танка и 26 артсистем.

По состоянию на утро 30 апреля 2024 года ВСУ уничтожили 468 720 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1250 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава — около/ about 468 720 (+1250) человек,

танков — 7307 (+22) ед,

боевых бронированных машин — 14046 (+39) ед,

артиллерийских систем — 12011 (+26) ед,

РСЗО — 1053 (+2) ед,

средства ПВО — 779 (+1) ед,

самолетов — 348 (+0) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 9531 (+3),

крылатые ракеты — 2126 (+2),

корабли /катера — 26 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 16142 (+33) ед,

специальная техника – 1977 (+3).

Напомним, министр по делам вооруженных сил Великобритании Лео Докетри шокировал потери российской армии в войне в Украине. Он оценивает, что Россия потеряла убитыми и ранеными примерно 450 тыс. военных – это без учета военных компаний.

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