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В сутки ВСУ ликвидировали более 500 россиян: Генштаб обновил потери врага

В сутки ВСУ ликвидировали более 500 россиян: Генштаб обновил потери врага

Фото: Associated Press

Общие боевые потери России к утру 6 января составляют более 110 250 человек.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще более 530 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава около 110250 (+530) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3064 (+23)
  • боевых бронированных машин ‒ 6124 (+16)
  • артиллерийских систем – 2059 (+8)
  • РСЗО 431 (+5)
  • средства ПВО ‒ 215
  • самолетов – 285
  • вертолетов – 272
  • БПЛА оперативно-тактического уровня -1844 
  • крылатые ракеты ‒ 723
  • корабли /катера ‒ 16
  • автомобильной техники и автоцистерн 4797 (+38)
  • специальная техника ‒ 182

Ранее Генштаб сообщил, что основные усилия армия РФ сосредотачивается на попытках установления контроля над Донецкой областью. Враг ведет наступательные действия в Бахмутском и Лиманском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях, но успеха нет.

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