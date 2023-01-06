В сутки ВСУ ликвидировали более 500 россиян: Генштаб обновил потери врага

Общие боевые потери России к утру 6 января составляют более 110 250 человек.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще более 530 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.01.23 ориентировочно составили:

личного состава около 110250 (+530) человек ликвидировано

танков ‒ 3064 (+23)

боевых бронированных машин ‒ 6124 (+16)

артиллерийских систем – 2059 (+8)

РСЗО 431 (+5)

средства ПВО ‒ 215

самолетов – 285

вертолетов – 272

БПЛА оперативно-тактического уровня -1844

крылатые ракеты ‒ 723

корабли /катера ‒ 16

автомобильной техники и автоцистерн 4797 (+38)

специальная техника ‒ 182

Ранее Генштаб сообщил, что основные усилия армия РФ сосредотачивается на попытках установления контроля над Донецкой областью. Враг ведет наступательные действия в Бахмутском и Лиманском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях, но успеха нет.

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