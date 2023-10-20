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В сутки ВСУ "закобзонили" более 1300 оккупантов: новые данные Генштаба

В сутки ВСУ "закобзонили" более 1300 оккупантов: новые данные Генштаба

ВСУ освобождают территории от захватчиков / Фото: Associated Press

Россияне несут потери.

Общие боевые потери России к утру 20 октября составляют уже 292 060 оккупантов. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1380 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

  • танков – 4992 (+55)
  • боевых бронированных машин — 9437 (+17)
  • артиллерийских систем – 6983 (+39)
  • РСЗО — 818 (+4)
  • средств ПВО – 548 (+1)
  • самолетов – 320 (+1)
  • вертолетов — 324 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5318 (+17)
  • крылатых ракет — 1534
  • кораблей и катеров — 20
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9337 (+34)
  • специальной техники — 985 (+3)

Ранее Генштаб сообщил, что украинские бойцы наступают на Мелитопольском направлении. На Авдеевском направлении убиты и ранены около 900 оккупантов. Также удалось отразить более 30 атак врага на Купянском направлении. За прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений.

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