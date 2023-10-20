В сутки ВСУ "закобзонили" более 1300 оккупантов: новые данные Генштаба

Общие боевые потери России к утру 20 октября составляют уже 292 060 оккупантов. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1380 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

танков – 4992 (+55)

боевых бронированных машин — 9437 (+17)

артиллерийских систем – 6983 (+39)

РСЗО — 818 (+4)

средств ПВО – 548 (+1)

самолетов – 320 (+1)

вертолетов — 324 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5318 (+17)

крылатых ракет — 1534

кораблей и катеров — 20

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 9337 (+34)

специальной техники — 985 (+3)

Ранее Генштаб сообщил, что украинские бойцы наступают на Мелитопольском направлении. На Авдеевском направлении убиты и ранены около 900 оккупантов. Также удалось отразить более 30 атак врага на Купянском направлении. За прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений.

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