В сутки ВСУ "закобзонили" более 1300 оккупантов: новые данные Генштаба

Россияне несут потери.
Общие боевые потери России к утру 20 октября составляют уже 292 060 оккупантов. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1380 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В целом за время полномасштабной войны уничтожено:
- танков – 4992 (+55)
- боевых бронированных машин — 9437 (+17)
- артиллерийских систем – 6983 (+39)
- РСЗО — 818 (+4)
- средств ПВО – 548 (+1)
- самолетов – 320 (+1)
- вертолетов — 324 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5318 (+17)
- крылатых ракет — 1534
- кораблей и катеров — 20
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 9337 (+34)
- специальной техники — 985 (+3)
Ранее Генштаб сообщил, что украинские бойцы наступают на Мелитопольском направлении. На Авдеевском направлении убиты и ранены около 900 оккупантов. Также удалось отразить более 30 атак врага на Купянском направлении. За прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений.
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