В Сватово на Луганщине уничтожили склад боеприпасов оккупантов

По информации канала "Стратком ВСУ", россияне свозили туда боекомплект почти 2 недели.

В Сватово на оккупированной Луганщине произошел взрыв на складе с боекомплектами российских оккупантов.

Об этом сообщает телеграмм-канал "СтратКом ВСУ".

"Передаем привет вражескому ПВО, которое должно было защищать Сватово, но как всегда не защитило! Склад БК – все. Россияне и местная вата тихонько туда свозили БК (боекомплект. – Ред.) почти 2 недели. Поэтому ВСУ пришлось немного потерпеть и просто фиксировать количество "Уралов", которые заезжают на базу", – говорится в сообщении.

Предварительно известно, что инцидент произошел вчера, 1 января. Отметим, что эту информацию репостнул глава Луганской ОВА Сергей Гайдай у себя в соцсетях.

Напомним, в новогоднюю ночь, ровно в полночь, было уничтожено здание бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии. Известно, что в помещении могло находиться до 600 "мобиков".

Официально Минобороны РФ признало гибель в Макеевке 63 мобилизованных.

Позже стало известно, что в результате подобного "прилета" в Червонопоповке Луганской области погибли около 200 оккупантов.

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