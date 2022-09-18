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В Сватово прилетел "хлопок": Гайдай рассказал о ликвидации 200 оккупантов в Луганской области

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В Сватово прилетел "хлопок": Гайдай рассказал о ликвидации 200 оккупантов в Луганской области

Фото: ГСЧС

Во временно оккупированном месте Сватово Луганской области в ночь на 18 сентября прилетел "хлопок".

Взрывы раздались на территории бывшей автостанции, которую перестроили в гостиницу и там дислоцировались российские оккупанты.

Об этом в эфире телемарафона 18 сентября сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Что касается "хлопка", то могу сказать, что он происходит метко. "Хлопок" прилетает в гостиницы или общежития, где проживают представители российской армии. У них за последнее время большие потери. Только сегодня ночью в Сватово произошел взрыв в бывшей автостанции. Там погибли ориентировочно 200 солдат РФ. Сейчас они активно стягивают войска на линию фронта и готовятся к обороне. Но склады тоже подрываются и с боекомплектом у них могут быть проблемы. Оккупанты полностью глушат связь. Продолжаются проверки местных", — сказал Гайдай.

Гайдай подчеркнул, что россияне готовятся к обороне — стягивают личный состав, технику и создаются оборонительные сооружения. Глава ОВА добавил, что ВСУ могут освободить тот или иной населенный пункт, но цена этого будет слишком высокой.

"Каждая операция будет тщательно продумана и реализована, как это было в Харьковской области", — сказал Гайдай.

Напомним, жители Сватовского района заставляют воевать против Вооруженных Сил Украины.

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