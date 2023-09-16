В Светлодарске на Донеччине ВСУ уничтожили два ЗРК Бук-М3: появилось видео

Оба ЗРК пытались защитить расположенные неподалеку части штаба бригады и дивизии ВДВ оккупантов.

Во временно оккупированном Светлодарске Бахмутского района Донецкой области Вооруженные Силы Украины успешно "демилитаризовали" два зенитно-ракетных комплекса Бук-М3.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ и отмечает, что событие произошло в субботу, 16 сентября.

"Оба ЗРК пытались защитить расположенные неподалеку части штаба бригады и дивизии ВДВ оккупационных российских войск", — говорится в сообщении под видео.

В Светлодарске в Донецкой области ВСУ уничтожили два ЗРК Бук-М3

Напомним, Силы обороны Украины благодаря штурмовым действиям взяли под контроль Андреевку Донецкой области. Официально освобождение населенного пункта от российских оккупантов подтвердили 15 сентября в Генштабе Вооруженных сил Украины.

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