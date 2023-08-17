В "свежих" российских ракетах находят иностранные компоненты, несмотря на санкции Запада — Воздушные силы

Во вражеских ракетах специалисты находят много компонентов иностранного происхождения, производство которых Россия не может наладить на своей территории.

Ракеты и дроны, которыми Россия наносит удары по Украине, содержат иностранные компоненты. Хотя против этого введены многочисленные санкции по всему миру.

Об этом 17 августа рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, с обломками российских ракет работают специалисты центров исследований. Они проводят анализ оборудования, находящегося внутри вражеских ракет. В частности, там специалисты обнаруживают многие компоненты иностранного происхождения, производство которых Россия не могла бы наладить у себя.

"Странам Запада, производителям показывали, что вот ракета, вот дрон, вот запчасть, вот фирма, которая ее делает. К сожалению, продолжают такие запчасти как-то доходить до страны-оккупанта. Речь же не только о "Шахедах", но и о других товарах военного назначения, которые Россия продолжает производить", — сказал Игнат.

Он подчеркнул, что многие ракеты, вертолеты, самолеты, сходящие с конвейера в России, нуждаются в современных технологиях, которых в самой РФ нет.

"У России нет таких технологий сегодня и производств, чтобы их создавать самой. Поэтому санкции нужно не только объявлять, но их нужно контролировать, соблюдать и влиять на этот процесс всем вместе, всем мировым лидерам, которые могут на это повлиять", — подчеркнул Игнат.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак ранее рассказал, что в ракетах Х-101, которыми Россия обстреляла Украину 15 августа, обнаружили около 30 иностранных микросхем. К тому же эти ракеты были изготовлены россиянами в этом году.

Читайте также: