В Святогорской лавре в результате вражеского обстрела погибли трое монахов

В Святогорской лавре в результате вражеского обстрела погибли трое монахов

Еще трое монахов получили ранения, повреждены два монашеских корпуса. Точное количество погибших и пострадавших мирян пока неизвестно.

В Донецкой области в результате обстрелов российскими захватчиками Свято-Успенской Святогорской Лавры погибли два монаха и монахиня.

Об этом сообщает Донецкая епархия УПЦ.

Еще трое монахов получили ранения, повреждены два монашеских корпуса.

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"С глубокой грустью сообщаю, что 30 мая во время боевых столкновений пострадали 3-й и 4-й монашеские корпуса Святогорской Свято-Успенской лавры. При обстреле погибли благочинный Лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклей, монахиня Варвара. Ранения получили иеромонахи Йоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий", — говорится в сообщении.

Точное количество погибших и пострадавших мирян пока неизвестно.

Напомним, что в начале мая оккупанты разрушили Свято-Георгиевский скит Святогорской лавры УПЦ.

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