Российский самолет А-60

В ночь на 25 ноября был нанесен удар по аэродрому "Таганрог-Южный" и авиазаводу «Бериева» в России. По предварительным данным, мог быть поражен или уничтожен российский экспериментальный самолет А-60 — уникальная летательная лаборатория, являющаяся носителем лазерного оружия.

Судя по фото и видео, обнародованным местными жителями, удар был направлен по авиационному научно-техническому комплексу имени Г. М. Бериева и аэродрому «Таганрог-Южный», который служит основной испытательной базой этого предприятия.

Предприятие «Бериева» специализируется на разработке, серийном производстве, модернизации, ремонте самолетов-амфибий и специализированных авиационных комплексов, включая самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Также завод выполняет капитальный ремонт самолетов морской авиации РФ и модернизирует стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МСМ. Предприятие входит в состав ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» государственной корпорации «Ростех».

Проанализировав одно из видео момента удара, аналитики пришли к выводу, что во время атаки была поражена — а возможно, и полностью уничтожена — советская/российская летательная лаборатория А-60 с бортовым номером RA-86879, созданная на базе военно-транспортного Ил-76МД.

Пораженный самолет А-60 в Таганроге 25 ноября

Этот самолет был платформой для авиационного мегаваттного лазера, который планировали интегрировать в космический аппарат 17Ф19Д «Скиф-Д». Для размещения лазерной установки конструкцию Ил-76 существенно модифицировали.

В рамках проекта в СССР было создано лишь два экспериментальных образца этой системы. Пораженный А-60 много лет стоял без движения на территории аэродрома «Таганрог-Южный».

Кроме того, по данным телеграм-канала Exilenova+, ночной удар также задел ангар завода, где проводят техническое обслуживание и модернизацию стратегических бомбардировщиков Ту-95МС до версии Ту-95МСМ. Эти самолеты способны нести большее количество крылатых ракет Х-101, которыми Россия наносит удары по Украине.

К слову, в ночь на 24 ноября неизвестные дроны атаковали Россию, вызвав взрывы в Кстово (Нижегородская область), а также в Белгородской, Воронежской областях и Краснодарском крае. Вероятными целями атаки могли быть крупные промышленные объекты: НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» и нефтехимический завод «СИБУР-Кстово», которые уже ранее были мишенями.