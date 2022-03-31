"В таком виде война может длиться долго": военный эксперт объяснил, что может приблизить конец войны

"В таком виде война может длиться долго": военный эксперт объяснил, что может приблизить конец войны

Оккупанты могут выбрать разные сценарии военных действий – в том числе такие, которые мы видим в Мариуполе или Чернигове.

У российских оккупантов достаточно вооружения, однако оно в плохом состоянии. В то же время война в таком виде может длиться долго.

Об этом в интервью "Обозревателю" сообщил военный эксперт Игорь Козий.

“Второго, третьего или четвертого этапа наступления в той формулировке, в которой это представляют "эксперты", не будет. Будет длительный конфликт, пока они окончательно не решат свои вопросы”, — подчеркнул военный эксперт.

По его словам, оккупанты могут выбрать разные сценарии военных действий - в том числе такие, которые мы видим в Мариуполе или Чернигове. Враг также может сосредоточить силы по направлению на Киев.

“Техника у них есть, хоть и в плохом состоянии. На десять танков в нормальном состоянии один. Но в таком виде война может длиться долго. Собрали войска – бросили, создали что-то – снова бросили”, — подчеркнул Козий.

Остановить же Кремль могут западные санкции, которые блокируют поставку новых запчастей для военной техники РФ.

"Но главное – это человеческий фактор. Если СМИ будут продуктивно работать на РФ, показывая, что она делает в Украине, то думаю, того, что называется второй фазой, может и не быть", – подытожил Игорь Козий.

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