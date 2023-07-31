В Таллинне мужчина забросал российское посольство яйцами: подозревают журналиста из РФ Бабченко

Пока выясняются все подробности, полиция детали не рассказывает.

В Таллинне мужчина ночью 30 июля забрасывал здание российского посольства яйцами. Его задержала местная полиция.

Об этом пишет Delfi.

Как отмечается, стражи порядка задержали 46-летнего мужчину, который забросал яйцами здание российского посольства. Полиция больше подробностей не предоставляет.

Однако активист организации "Мирное сопротивление" Михаил Баранов заявил, что задержанным в Таллинне является журналист Аркадий Бабченко. Самого Баранова ранее задержали в Вильнюсе по подозрению, что он оставил надпись "Navalnists for the terror" на инсталляции "ШИЗО Навального".

“Эстонские чайки летят над нашей зоооной... А в тюрьме сейчас ужин. Спокойной ночи. Вечер в хату”, — написал Баранов на своей странице в соцсети.

Напомним, что Россия ударила ракетами по Кривому Рогу.

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