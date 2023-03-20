"В танке застрял снаряд": стали известны подробности гибели 4 военных в учебном центре "Десна"

Стали известны еще несколько новых подробностей гибели 4 военнослужащих в Черниговской области.

Трагедия, в результате которой погибли четыре военнослужащих, произошла в учебном центре " Десна ", что в Черниговской области.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований в Telegram.

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Следствие сообщило, что 18 марта в воинской части производились штатные стрельбы. Во время учений сдетонировал один из снарядов, что привело к трагедии.

"Зарегистрировано уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием (ст. 414 УК Украины)", — сообщили в ГБР.

Тем временем, ТСН.ua стали известны еще несколько новых подробностей гибели 4 военнослужащих на Черниговщине.

"По нашим данным погиб весь экипаж танка. Военнослужащие обнаружили, что в танке застрял снаряд, они попытались его самостоятельно вытащить, после чего произошел взрыв", — сообщили в эксклюзивном комментарии для ТСН.ua правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 18 марта, в учебном центре "Десна" имени Ярослава Мудрого на Черниговщине произошло чрезвычайное событие, в результате которого погибли 4 военнослужащих.

Также мы информировали, что 18-летний курсант второго курса института №3 Львовского государственного университета внутренних дел застрелился во время суточного наряда.

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