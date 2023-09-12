В Тбилиси установили памятник Герою Украины Александру Мациевскому

На скульптуре мужчина стоит в своей военной форме с сигаретой в губах.

В столице Грузии Тбилиси установили памятник Герою Украины Александру Мациевскому, которого расстреляли российские кафиры за слова "Слава Украине".

Фотографии скульптуры появились в соцсетях.

Как отмечается, в Тбилиси установили памятник украинскому защитнику Александру Мациевскому, которого казнили российские оккупанты. На скульптуре мужчина стоит в своей военной форме с сигаретой в губах. А на постаменте написано: "Герой Слава!".

Отметим, что оккупанты расстреляли мужчину за слова "Слава Украине". Александр Мациевский находился в плену в армии РФ. В марте этого года в Сети появилось видео, как оккупанты казнили героя.

Напомним, что Швеция таки рассмотрит возможность передачи Украине истребителей Gripen.

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