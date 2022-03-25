В Тбилиси встретили тела двух добровольцев, которых российские оккупанты убили в бою за Украину

Героев встречали с грузинскими и украинскими флагами.

В Тбилиси, Грузия привезли тела двух добровольцев, погибших, защищая свободу и независимость Украины.

Георгий Бериашвили и Давид Ратиани погибли на прошлой неделе в бою против российских военных. Героев на родной земле встречали с грузинскими и украинскими флагами.

Отметим, что с начала войны в Украине российские оккупанты убили 135 детей. Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

В Офисе генпрокурора добавили, что из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 566 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью.

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