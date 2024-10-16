В ТЦК довольны рейдами на концертах и ресторанах: что сказали военные

Рейды ТЦК в публичных местах показали свою эффективность. После этих мер наблюдается рост явки военнообязанных граждан к военкоматам.

Об этом рассказала в эфире телемарафона офицер сектора мобилизационно-оборонительной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Лариса Козак.

"По работе в публичных местах – данные действия были эффективными. Могу сказать, что явка увеличилась. Более того, возможно, это каким-то образом поспособствовало повышению сознания наших граждан и люди снова начали прибывать добровольно или по повесткам", – сообщила она.

По ее словам, многие нарушители избегают прямого контакта с ТЦК и никогда добровольно не появляются, поэтому подобные меры уведомления необходимо продолжать. Козак отметила, что не знает случаев, когда граждане с актуальными военно-учетными документами подлежали задержанию или доставке в ТЦК. По ее словам если обратиться к нормативно-правовой базе, существует множество механизмов, которые могут побуждать граждан самостоятельно посетить ТЦК. Он отметила что, работа проходит в правовом поле в соответствии с нормативно-правовыми актами, позволяющими проводить такие мероприятия.

Напомним, 9 октября Верховная Рада запретила мобилизацию украинцев до 25 лет, хотя военные считают, что возраст мобилизации должен начинаться с 18 лет. Также призывники в 17 лет должны встать на учет через "Резерв+" или в ТЦК, иначе им грозит штраф.

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