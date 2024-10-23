В ТЦК рассказали, что будет, если не забрать повестку из почты

Если военнообязанный не отнимет повестку в срок, ему грозит штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.

В Украине началась отправка повесток военнообязанной почтой. Министерство обороны формирует списки адресатов через систему "Оберег".

Об этом рассказал в эфире телемарафона начальник административного отдела районного территориального центра комплектования в Киеве Олег Коротченко.

Кабинет министров Украины ввел административную ответственность для лиц, которые не явятся в территориальные центры комплектования после получения повестки по почте. Получатели должны посетить ТЦК в течение семи дней или в указанный срок.

"Постановлением Кабмина № 560 определена уважительность причин неявки по повестке и процедура их подтверждения. То есть определен определенный перечень, и он должен быть документально подтвержден. Если это не будет сделано, могут быть последствия административной ответственности",– сказал он.

В случае если военнообязанный не заберет повестку в срок, она будет считаться не доставленной, и ему будет грозить штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен. Начальник административного отдела ТЦК в Киеве отметил, что процесс оповещения по почте еще не налажен из-за проблем, возникающих во время тестового режима, в частности, с лицами, имеющими право на отсрочку.

Анонсированные механизмы автоматического бронирования и отсрочки еще не заработали. Это создает сложности и негативное отношение к ТЦК. Коротченко подчеркивает, что в настоящее время инструмент повесток по почте не внес существенных изменений в работу ТЦК и СП.

Напомним , посылки, которые посылаются по почте, могут быть вручены только непосредственно военнообязанным и не могут передаваться другим членам семьи. С 18 июля 2024 года территориальные центры комплектования (ТЦК) могут рассылать повестки по почте. На середину октября Министерство обороны подготовило более 70 тысяч повесток для доставки через Укрпочту, используя Реестр военнообязанных.

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