В ТЦК рекомендуют быть готовыми к мобилизации всем имеющим отсрочку

Все военнообязанные, включая тех, кто получил право на отсрочку, должны быть готовы к возможности мобилизации.

Об этом сообщил "Западному курьеру" и.о. заместителя начальника Ивано-Франковского ОТЦК и СП Андрей Мороз.

"В мобилизации нет ничего страшного. К ней надо быть готовым. Я рекомендую каждому, даже тем, кто имеет право на отсрочку, все равно пройти курс управления дронами или обучение по тактической медицине. Пройти ли другую подготовку, которая пригодится в армии. Каждому из военнообязанных нужно быть готовым, что придет время и его мобилизуют", — сказал он.

Работник ТЦК отметил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) выполняют задачи, которые им поставило государственное руководство. Они должны производить мобилизацию, поскольку без этого невозможно завершить войну.

"В рядах ВСУ постоянно нужно пополнение. Плюс мы формируем новые воинские части, которые получают западные образцы вооружения, а военнообязанные проходят обучение за границей. Поэтому мы постоянно проводим разъяснительную работу среди населения, что мобилизация это не страшно, это нужно. Все военнообязанные должны выполнить свою гражданскую обязанность. Даже те, кто сегодня имеет право на отсрочку, должны понимать, что может наступить день, когда им придется уйти в ВСУ", — резюмировал Мороз.

Напомним, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) ежедневно выявляют военнообязанных, не обновивших свои учетные данные, во время мер по оповещению. Эти лица, не имеющие актуальных военно-учетных документов, считаются нарушителями и находятся в розыске полиции.

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