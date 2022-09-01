В течение дня оккупанты обстреляли пять общин Сумщины, зафиксировано более 100 прилетов — Живицкий

Били из ствольной артиллерии, минометов и РСЗО, есть разрушения.

В течение дня оккупанты обстреляли пять общин Сумщины, зафиксировано более 100 "прилетов".

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, сегодня россияне совершили семь обстрелов пяти общин области – Краснопольской, Новослободской, Зноб-Новгородской, Эсманской и Кириковской.

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”Зафиксировано более 100 прилетов. Били из ствольной артиллерии, минометов и РСЗО. К счастью, без жертв. Но есть разрушения”, – рассказал председатель ОВА.

Живицкий добавил, что в результате обстрела Краснопольской общины повреждены два автомобиля, гараж и жилой дом в селе Майское.

Напомним, ВСУ за день "демилитаризовали" девять складов боеприпасов и два командных пункта оккупантов.

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