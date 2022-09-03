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В течение дня оккупанты пять раз обстреляли громады Сумщины из артиллерии и минометов

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В течение дня оккупанты пять раз обстреляли громады Сумщины из артиллерии и минометов

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется.

В течение субботы, 3 сентября, российские захватчики пять раз обстреляли две громады Сумской области.

Об этом рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

За день было два обстрела территории Белопольской громады — всего 17 "прилетов" из миномета.

Также к вечеру россияне трижды открывали огонь по разным территориям Краснопольской громады – всего почти 50 "прилетов" из САУ и минометов.

Напомним, с начала войны от вражеских обстрелов погибли более 7 тысяч мирных жителей.

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