В течение дня оккупанты пять раз обстреляли громады Сумщины из артиллерии и минометов

Пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется.
В течение субботы, 3 сентября, российские захватчики пять раз обстреляли две громады Сумской области.
Об этом рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
За день было два обстрела территории Белопольской громады — всего 17 "прилетов" из миномета.
Также к вечеру россияне трижды открывали огонь по разным территориям Краснопольской громады – всего почти 50 "прилетов" из САУ и минометов.
Напомним, с начала войны от вражеских обстрелов погибли более 7 тысяч мирных жителей.
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