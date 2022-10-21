В течение двух недель украинская ПВО сбила 85% "шахидов", которые запустила Россия

В последние две недели в украинским военным удалось сбить 85% иранских дронов "Shahed-136", которые запустила армия агрессорки России.

Об этом во время брифинга сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, рост результативности работы украинских военных по сбитию дронов был лишь вопросом времени.

"От первого применения этих дронов в Купянске 13 сентября до нынешнего дня, понятно, что военнослужащие и органы военного управления приобрели понимание, как организовать взаимодействие, прикрытие на определенных участках, какими силами и средствами эти дроны сначала обнаруживать, а затем уничтожать", – сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что сбитие "шахидов" с автоматического оружия малоэффективно. Более того — в густонаселенных местах это еще опасно.

Следует заметить, что Игнат рассказал, что Иран имеет не менее десяти типов беспилотников, в том числе и ударные.

Иранские беспилотники в армии РФ

Тегеран доставил в Российскую Федерацию от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе — хоть и отрицают это. Чтобы снять "обвинения" о поставках, заявляют о готовности к диалогу с Украиной. В Кремле также врут, мол, не располагают информацией о покупке иранских беспилотников.

Впрочем, российский чиновник в прямом эфире на одном из пропагандистских государственных каналов оговорился, что дроны-камикадзе РФ берет из Ирана.

В Крым прибыли иранские военные, начинающие россиян пользоваться дронами. Украина знает об их пребывании, а ВСУ даже дважды наносили по ним удары, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

За сотрудничество с агрессорной Россией Европейский Союз 20 октября утвердил санкции против Ирана.

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