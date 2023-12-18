"В течение года Украина потеряет ряд территорий": эксперт – об угрозе в случае прекращения помощи

В то же время, Коваленко убежден, что поддержка со стороны партнеров полностью никогда не прекратится. Могут возникнуть временные задержки, но не полная заморозка поставок.

Полное отсутствие помощи Украине от международных партнеров крайне негативно скажется на ситуации в зоне боевых действий, и в течение года государство потеряет ряд территорий на востоке и юге. На фоне продвижения оккупантов Россия развернет кампанию по принуждению Украины к переговорам на своих условиях.

Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал изданию Minval.az, комментируя сценарии развития событий для Украины в случае прекращения западной помощи, распространяемые СМИ.

Если Украина останется без помощи Запада, есть три версии развития событий в войне – позитивная, негативная и реалистичная. С позитива – немало затрофеинной у врага военной техники, а с негатива – быстрое падение украинской обороны и захват территорий.

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Коваленко обратил внимание, что западные издания и аналитики наперебой начали публиковать материалы, посвященные перспективам Украины в войне с Россией при прекращении помощи от партнеров. Аналитик напомнил, что похожее происходило накануне полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года и после самого вторжения. Речь идет о том, что Украине пророчили лишь 96 часов на сдерживание российской армии. Затем эти сроки увеличились до нескольких недель, позже – до месяца.

"Ни один из них не подтвердился. Украина второй год не только успешно сдерживает российские войска, но и смогла сделать немыслимое для многих аналитиков – освободить часть оккупированных территорий. С другой стороны, сейчас ситуация несколько иная и на этом фоне есть как положительные версии развития событий, так абсолютно апокалиптические, похожие на все те же 96 часов и пару недель", – отметил аналитик.

Позитивный сценарий при прекращении помощи от Запада

По словам Коваленко, положительные сценарии в большинстве своем базируются на гораздо большем количестве затрофеинной украинскими войсками вражеской техники, чем переданной для ВСУ западными партнерами.

Согласно лишь документально подтвержденным данным (фото и видео), украинские бойцы затрофеили более 2900 единиц российской техники. Обозреватель отметил, что подтвержденные данные – это не фактические данные и они всегда отличаются гораздо меньшим количеством.

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В частности, Силы обороны Украины захватили 597 российских танков, среди которых были и самые современные Т-90. В Украине уже сформирована целая рота из танков Т-90 модификаций А/АК/С/М "Прорыв". ВСУ также захватили 800 боевых бронированных машин противника.

"Но в этом радужном сценарии есть очень важный нюанс, а именно – подавляющая часть трофейной техники нуждается в ремонте, иногда с заменой уникальных запчастей, производимых только в России, а также боекомплекта", – обратил внимание Коваленко.

Он добавил, что на самом деле только определенная часть трофейной техники быстро пополнила состав ВСУ, другая часть – через некоторое время, и еще какая-то часть уже не сможет быть использована по назначению. Поэтому, отметил эксперт, не следует переоценивать трофейную компоненту и придавать ей сравнимое со снабжением западной техники значение.

Негативный сценарий

"Негативные сценарии, с которыми сейчас можно ознакомиться, совсем оторваны от реальности еще больше, чем положительные. В них речь идет об очень быстром падении обороны Украины и захвате территорий в предельно сжатые сроки. Но дилемма заключается в том, что в большинстве случаев эти сценарии проектируются на наступательные возможности российских оккупационных войск по состоянию на февраль-март 2022 года, без учета значительного ухудшения этих показателей на сегодняшний день", – говорится в сообщении Коваленко.

По его оценкам, Россия в войне против Украины потеряла свой наступательный потенциал. Так, в 2022 году оккупанты наступали на Киев группировкой в 40 тыс. с территории Беларуси, через Черниговскую, Сумскую и Киевскую области, и смогли дойти до столицы. Но сейчас российская группировка в более 40 тыс. бойцов уже второй месяц пытается окружить маленький городок Авдеевка, к которому от линии боевых столкновений нужно было преодолеть от 1,5 до 2,5 км.

Военно-политический обозреватель считает, что даже с учетом уменьшения боеспособности украинской армии, у российских оккупантов эти показатели уже не изменятся и никак не позволят продвигаться вглубь территории Украины настолько быстро, как два года назад.

"А потому все же более реальный сценарий событий при прекращении поддержки Украины партнерами выглядит несколько иначе", – считает эксперт.

Реалистический сценарий от Коваленко

Забегая вперед, Коваленко отметил, что более реалистичный сценарий не будет соответствовать действительности, ведь поддержка партнерами полностью никогда не прекратится. По мнению обозревателя, могут возникнуть временные задержки, но не полная заморозка поставок. Однако эксперт все-таки рассмотрел такой сценарий.

Если россияне будут наступать дальше по всей линии боевого столкновения так, как сейчас, – применяя преимущественно пехотную компоненту – то ВСУ при отсутствии поддержки партнеров будут снижать количество артиллерийских выстрелов в сутки с 5-7 тыс. до 1 тыс. и менее.

"Собственное производство боеприпасов сможет позволить держать этот уровень, но не обеспечит всех потребностей артиллерии в обороне. Это позволит российским войскам, даже превалирующей пехотной компонентой, но более эффективно проводить наступление", — оценил Коваленко.

В то же время он обратил внимание на то, что в течение всего 2023 года украинские войска регулярно получали от партнеров номенклатуру практически не использовавшихся на фронте средств. Речь идет о ПТРК Javelin, противотанковых NLAW и AT-4 и других. Кроме того, продолжалось производство высокоэффективного украинского ПТРК "Стугна-П" и ПТУР к нему.

Аналитик сообщил, что все эти средства были вытеснены с линии столкновения дронами, ставшими проклятием для российской техники. Тем не менее, можно говорить о достаточных запасах этих средств, накопленных для ведения боя как на близких, так и средних дистанциях с российской техникой.

"То есть проблемы для механизированной компоненты российских войск, даже при снижении концентрации артиллерийского огня, как были, так и останутся", – объяснил Коваленко.

"Однако сдерживание наступления российских войск будет поставлено под вопрос, и оборонный потенциал СОУ ожидаемо снизится. Основными опорными рубежами станут не линии обороны, а естественные препятствия: реки, озера, регионы с контролем СОУ господствующих высот, лесные массивы, а также населенные пункты с плотной низкой и высокоэтажной застройкой", – прогнозирует обозреватель.

По его оценкам, российское командование будет стремиться выйти на админграницы Луганской и Донецкой области и будет развивать наступление в Харьковской области с перспективой выхода в Днепропетровскую область. С учетом ограниченных возможностей врага, продвижением пехоты и большими потерями, выход оккупантов на Славянск и Краматорск может занять от полугода до года активных наступательных действий.

В то же время, выход россиян на правый берег Херсонской области при таких условиях эксперт считает маловероятным.

"Однако будет поставлен вопрос о пребывании на левом берегу подразделений СОУ, которые в последнее время расширили плацдарм вдоль побережья. Этот плацдарм будет оставлен", – добавил Коваленко.

Что касается Запорожской области, то, по мнению эксперта, украинские войска потеряют там контролируемую зону в районе Вербового-Роботиного, достигнутую по результатам летнего наступления. Это может побуждать россиян к более активным действиям.

"Российская группа войск "Запорожье" развернет наступление на Орехов и Гуляйполе. Однако дойти до самого Запорожья у них не хватит ресурса, с учетом сложившихся в регионе линий обороны и рубежей", – оценивает обозреватель.

Украина в течение года потеряет ряд территорий

"Отсутствие помощи от международных партнеров крайне негативно скажется на ситуации в зоне боевых действий и в течение года Украина потеряет ряд территорий на востоке и юге страны. Это может усилить позиции России на геополитической арене, и Москва на фоне продвижения своих войск развернет беспрецедентную кампанию принуждения Украины к переговорам на российских условиях", – прогнозирует Коваленко.

Он добавил, что фактически отсутствие помощи от партнеров избавит Украину от возможности формировать силы для контрнаступательных операций. Украинская оборона будет менее надежной из-за нехватки полного спектра необходимых средств.

В то же время из-за пехотной компоненты, превосходящей у врага, оккупанты будут нести стабильно высокие потери. Это заставит россиян проводить регулярные перегруппировки и доукомплектования подразделений, что также будет влиять на темпы их продвижения. Это продвижение, если говорить о планах захвата всего левого берега реки Днепр, может занять годы.

"Повторюсь, такой сценарий возможен исключительно при полном отсутствии помощи от Запада, а это невероятный вариант, о котором в большинстве своем мечтают российские пропагандисты, но совсем не отвечает государственным интересам как США, так и Европейского союза. Однако его рассмотрение заранее позволяет Генштабу ВСУ и военно-политическому руководству подготовить план ответных действий на случай гипотетического кризиса", – резюмировал обозреватель.

Напомним, советник президента Украины Олег Устенко сообщил, что если в начале 2024 года государство не получит от западных партнеров ожидаемой финансовой помощи, правительству придется применить план "Б".

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