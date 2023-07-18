В течение недели ни Украина, ни Россия не добились значительных успехов на фронте — разведка Британии

В течение последней недели и Украина, и Россия добились незначительных успехов на разных участках, бои продолжаются на многих участках фронта.

Об этом говорится в отчете от британской разведки во вторник, 18 июля.

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"На северо-востоке российские войска пытались продвинуться на запад через леса к западу от Кременной. А Украина продолжает прилагать значительные усилия вокруг контролируемого Россией Бахмута. Здесь российские силы, вероятно, слабы, но пока держатся. Далее на юг в Донецкой области, особенно в в районе Авдеевки, российские силы продолжают попытки локальных штурмов, но безуспешно", — информируют западные разведчики.

Что касается ситуации на юге, то Украина продолжает атаку как минимум на двух направлениях. Как предполагает британская разведка, ВСУ вряд ли прорвались к основным рубежам обороны России.

"В этом районе Россия, вероятно, ввела режим нормирования снарядов для артиллерии, пытаясь сохранить свою критическую способность огня косвенной наводкой", — говорится в сообщении.

Также разведка Британии добавляет, что в Херсонской области Украина содержит небольшой плацдарм на левом берегу реки Днепр возле разрушенного Антоновского моста. Это, в свою очередь, является дополнительным вызовом для российского командования, которое, вероятно, "озабочено уязвимостью своего юго-западного фланга", подытожили разведчики.

Напомним, на востоке ситуация остается сложной, но контролируемой. Силы обороны останавливают продвижение врага на Бахмутском направлении, но противник опрокидывает резервы. Основные усилия оккупанты держат на Купянском направлении, где украинские военные — в обороне.

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