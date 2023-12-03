В течение недели оккупанты незаконно осудили 11 защитников Мариуполя в плену — Андрющенко

Только за это неделю оккупанты незаконно осудили 11 защитников Мариуполя в плену по вымышленным и сфальсифицированным обвинениям. В августе до 25 лет заключения получил каждый защитник.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он призвал общественность и СМИ рассказать информацию об этих очередных преступлениях россиян.

"Теперь вспомните, сколько вы об этом читали? Откуда об этом слышали? Могу ответить. На центральном уровне как ни крути, все равно получается ноль", — написал он.

Петр Андрющенко выразил возмущение ненадлежащим уровнем освещения таких российских преступлений.

"Я не знаю, почему нет внимания от никого, кроме близких и наших региональных пабликов и СМИ к этому военному преступлению россиян. Я не знаю, почему нет обратной официальной реакции. Я не знаю, как правильно действовать на возвратное. все это неправильно и так нет быть. Поэтому уважаемые наши СМИ, изменит свое отношение. Это мега активно. Это очень грустно и страшно. И это очередной вызов, на который мы должны найти решение. Все вместе", — добавил Петр Андрющенко.

Напомним, по информации Петра Андрющенко, во временно оккупированном Мариуполе работает "Русская дружина", так называемая националистическая организация, которая должна "защитить" "русских людей". На самом деле "Русская дружина" — это трансформация ультраправого движения.

ТСН.ua уже сообщал, что в РФ судят 25-летнюю девушку из Мариуполя, которую обвиняют в "терроризме", то есть заговоре с украинской спецслужбой.

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