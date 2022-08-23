В течение недели полицейские задержали ДРГ и 31 человека, которые могут быть причастны к сотрудничеству с РФ

За последнюю неделю полицейские проверили около 6 тысяч человек.

За неделю полиция задержала ДРГ и 31 человека, которые могут быть причастны к сотрудничеству с врагом.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Департаментами стратегических расследований и уголовного розыска за указанный период разоблачена одна ДРГ и задержан 31 человек, которые могут быть причастны к сотрудничеству с врагом. Вообще с начала войны на территории государства разоблачено 102 ДРГ и задержано 1669 человек. На сегодняшний день, если мы говорим о привлечении к ответственности за коллаборационную деятельность, то по фактам сотрудничества граждан Украины с государством-агрессором начато более 1200 уголовных производств, 204 – получили уведомление о подозрении, в суд направлено 100 уголовных производств", — заявил он.

Он подчеркнул, что гражданам важно соблюдать правила военного положения, а также не забывать о комендантском часе.

По словам Енина, на днях в городе Шостка полиция за нарушение комендантского часа остановила автомобиль ВАЗ, водитель был не в трезвом состоянии и во время общения с правоохранителями бросил на обочину взорвавшееся самодельное взрывное устройство. К счастью, люди не пострадали, только автомобиль полиции и нарушителя.

Первый заместитель министра внутренних дел отметил, что за последнюю неделю полицейскими проверено около 6 тысяч человек, из этого количества сотни человек были переданы в подразделения СБУ для дальнейшего сопровождения.

Напомним, в Черниговской области нашли тайник оккупантов (фото).

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