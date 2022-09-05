В течение ночи и утром оккупанты более сотни раз обстреляли приграничье Сумщины

Пострадавших предварительно нет, информация о разрушении обновляется.

Российские захватчики продолжают почти ежедневные обстрелы приграничных территорий Сумской области. В течение ночи и утром зафиксировано более ста вражеских обстрелов в шести громадах области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Так, вчера в 23:30 в результате минометного обстрела (8 "прилетов") Белопольской громады были повреждены частный жилой дом и линия электропередач (25 абонентов без электроснабжения). Также пострадал автомобиль, в некоторых домах вылетели окна.

В Миропольской громаде с 2 ночи произошел минометный обстрел – насчитано 14 "прилетов". Обстрел продолжился утром – 22 "прилета" из САУ. Повреждены линии электропередач и здание сельсовета.

В Хотинской громаде ночью было 8 "прилетов". Минометный обстрел продолжился в три часа ночи — 16 "прилетов".

Шалыгинская громада – в 07:33 произведено 30 выстрелов из стрелкового оружия. В 08:00 также было зафиксировано 18 взрывов миномета.

Середино-Будскую громаду после 10 утра враг обстрелял 8 раз из миномета.

Напомним, в Херсонской области оккупанты установили запрет на передвижение мирных жителей.

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