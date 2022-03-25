В течение ночи оккупанты обстреливали Рубежное: есть погибшие

За сутки в регионе повреждено более 30 домов.

На носу российская армия не прекращала обстреливать Рубежное в Донецкой области: есть погибшие.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в результате обстрелов оккупантов двое погибших. Впрочем, жертв может быть больше.

"Пылает повсюду, и в некоторых местах, из-за несмолкаемых обстрелов, спасатели начали разбирать завалы позже. Россияне не прекращают попыток оккупировать город — идут на все, убивая мирных граждан". — подчеркнул глава Луганской области.

Гайдай подчеркнул, что в регионе не хватает пожарных машин, так как одновременно фиксируют большое количество возгораний. Только в течение минувших суток в области произошел 21 пожар в жилых домах. К слову, в ночь на 25 марта после разрыва снарядов пламенем охватило три жилых дома в центре Рубежного.

"Они пытаются успеть повсюду, скорее разобрать завалы, достать людей, но очень часто россияне огонь не прекращают часы", — сообщил Гайдай.

К слову, за прошедшие сутки в Северодонецке и Рубежном погибли пять человек, а восемь ранены. Спасены 18 жителей области. Повреждены 32 объекта: семь многоквартирных и девять частных домов, школа и кинотеатр в Северодонецке, хозяйственные постройки, гаражи, инфраструктура.

Как сообщалось, в Северской области продолжается ведение оборонной операции. Группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении Киева. Одновременно, группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и устойчивое удержание всех определенных рубежей обороны.

Читайте также: