В течение суток боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня: один военный ранен

В течение суток боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня: один военный ранен

Украинские военные открывали огонь.

За прошедшие сутки, 20 июля, 14 нарушений режима прекращения огня 12 обстрелов и два пролета БПЛА.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 21 июля.

В районе Водяного на Приазовье враг открывал огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку Марьинки — с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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У Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. Вблизи Зайцевого — из минометов 120-го калибра. В направлении Старогнатовка — с станковых противотанковых гранатометов.

У Гранитного противник применял вооружение БМП-1. В районе Песков российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также применили беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер. Неподалеку Причепиловка — с станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

На границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Вследствие вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. Его транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого — удовлетворительное.

"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", — сообщили в сводке.

По состоянию на утро 21 июля возле Авдеевки зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Как сообщалось, ООН по правам человека посчитали общее количество жертв боевых действий на Донбассе от 14 апреля 2014 до 30 июня 2021 года. Общее количество человеческих потерь, связанных с конфликтом в Украине, составляет 42 500-44 500 ", — говорится в сообщении.

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