В течение суток было отбито 69 атак оккупантов, Россия ведет наступательные действия на 4 направлениях — Генштаб

За прошедшие сутки противник нанес три ракетных и 21 авиационный удар, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ за 4 апреля.

Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Благодаря слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины и героизма каждого воина, за прошедшие сутки было отбито 69 атак оккупантов. Самые ожесточенные бои продолжаются за населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

Российская Федерация продолжает использовать воздушное пространство и территорию Беларуси, ее военную инфраструктуру. На белорусских полигонах осуществляется подготовка подразделений вооруженных сил РФ. Сохраняется присутствие подразделений противника в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Волфине, Запсилья и Мирополья Сумской области, а также населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Зыбино, Волоховка, Рублено и Ольховатка на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись населенные пункты Каменка, Петро-Ивановка, Новомлынск, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка Харьковской области; Крахмальное Луганской области и Терны и Серебрянка Донецкой области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Невское, Кременная, Диброва и Серебрянского лесничества. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Кременная, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Веселое, Звановка, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка и Ивановское. Подразделения сил обороны в течение суток отразили 32 атаки противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали населенные пункты, находящиеся в районе боевого столкновения, в том числе: Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Озаряновка, Дачное, Александро-Шульгино, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка, успеха не имел. В то же время, враг совершил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Северное, Нетайлово, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не производил. Для коррекции огня артиллерии активно применял БпЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, наращивал оборонные способности. Совершил обстрелы населенных пунктов Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Каменское Запорожской области, а также Антоновка Херсонской области и Херсон.

В отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области, российские оккупанты продолжают оказывать давление на местное население. Так, 2 апреля этого года, людям было запрещено покидать дом и выходить из дома. В течение суток были закрыты все общественные места: торговые центры, магазины, больницы и т.д. В отдельных селах указанного района, пенсионеры и дальше страдают от издевательств захватчиков. Для получения пенсий нужно выстоять очередь, средств хватает не всем и не в полном размере. Вместе с тем, за определенное вознаграждение, получение социальных выплат становится доступнее.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также был сбит вражеский разведывательный БПЛА, а ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения живой силы противника.

Напомним, ночью 4 апреля 2023 года российские кафиры атаковали Украину с южного направления ударными беспилотниками иранского производства «Shahed-136/131». Уничтожены 14 "шахедов".

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