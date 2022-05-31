В течение суток из зоны активных боевых действий в Донецкой области удалось эвакуировать 10 человек (фото)

С начала полномасштабного вторжения из населенных пунктов Донецкой области эвакуировано более 8,5 тысячи человек.
За прошедшие сутки в Донецкой области из зоны активных боевых действий проведена эвакуация 10 человек.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины.
В частности, людей удалось вывезти из Авдеевки, Нью-Йорка и Райгородка.
Личным составом Главного управления также была оказана помощь гражданам при эвакуации на железнодорожном вокзале в г. Покровск.
Всего с 24 февраля 2022 года из населенных пунктов Донецкой области сотрудниками подчиненных подразделений Главного управления эвакуировано 8507 человек.
Напомним, российские оккупанты штурмуют в районах Северодонецка и Тошковки, есть жертвы среди гражданских в Лисичанске.
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