В течение суток оккупанты 15 раз открывали огонь в Луганской области: обстреляли школу-интернат в Горном

В течение суток оккупанты 15 раз открывали огонь в Луганской области: обстреляли школу-интернат в Горном

Российская армия обстреляла областную школу-интернат в Горном Луганской области.

За прошедшие сутки россияне 15 раз открывал огонь по жилым кварталам и инфраструктуре Луганщины. В частности, удар по Горному нанесли около 10:00 10 мая.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Есть попадание в здание областной специальной школы, где учились дети с особыми потребностями. Заведение с современным ремонтом и новым оборудованием. Было "благодаря" россиянам. К счастью, воспитанников школы мы заранее эвакуировали", — наглосил руководитель региона.

Кроме того, в Северодонецке поврежден магистральный газопровод. Как следствие город остался без топлива. Вторые сутки нет и света.

В результате обстрелов оккупантов повреждена жилищная инфраструктура: во Врубовке — шесть жилых домов, а также дом культуры, Рубежном — три многоэтажки, в Лисичанске — две. В Северодонецке – здание гостиницы и многоэтажка.

Как сообщалось, российские военные воруют современное оборудование из школ и больниц временно оккупированной ими Кременной. Россияне угнали из помещений заведений новейшее оборудование и технику. Краденое оккупанты вывозят в Россию.

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