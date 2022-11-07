В течение суток оккупанты атаковали из танков и артиллерии три района Харьковской области, есть раненые — ОВА

За прошедшие сутки армия РФ продолжала обстрелы населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области из танков и артиллерии.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Так, в поселке Дворична в результате обстрела повреждено частное домовладение, произошел пожар в доме, без пострадавших.

В Купянском районе российский противотанковый снаряд попал в ехавший по дороге между населенными пунктами гражданский автомобиль – 45-летний водитель авто госпитализирован с ранениями.

Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают работы по разминированию освобожденных территорий.

На линии столкновения враг пытается удержать те территории Харьковщины, которые остаются под его контролем, однако ВСУ ведут бои и наносят оккупантам огневое поражение.

Напомним, в Харьковской области обнаружили служащего лесхоза, который помогал оккупантам разворовывать лес.

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