В течение суток оккупанты атаковали из танков и артиллерии три района Харьковской области, есть раненые — ОВА

В результате вражеских обстрелов ранения получил 45-летний мужчина.
За прошедшие сутки армия РФ продолжала обстрелы населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области из танков и артиллерии.
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Так, в поселке Дворична в результате обстрела повреждено частное домовладение, произошел пожар в доме, без пострадавших.
В Купянском районе российский противотанковый снаряд попал в ехавший по дороге между населенными пунктами гражданский автомобиль – 45-летний водитель авто госпитализирован с ранениями.
Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают работы по разминированию освобожденных территорий.
На линии столкновения враг пытается удержать те территории Харьковщины, которые остаются под его контролем, однако ВСУ ведут бои и наносят оккупантам огневое поражение.
Напомним, в Харьковской области обнаружили служащего лесхоза, который помогал оккупантам разворовывать лес.
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