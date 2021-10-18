В течение суток оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня

Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.
За прошедшие сутки, 17 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в возведении 18 октября.
В направлении Луганского наемники совершили обстрел со станковых противотанковых гранатометов. В сторону Талаковка оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Неподалеку Крымского боевики применяли станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы. У Новозвановка позиции наших воинов враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, сообщили в штабе. "На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, заставив его прекратить огневую активность", — говорится в сводке.
По состоянию на 7:00 утра, 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Как сообщалось, Украинская делегация в ТКГ по Донбасса готова вернуться к очных встреч, чтобы сохранить конфиденциальность переговоров. Однако Минск как локация для таких встреч — неприемлем. Продолжаются консультации по поиску другой локации.