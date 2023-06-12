В течение суток оккупанты нанесли 36 авиационных ударов по Украине: новости с фронта от Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 36 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 12 июня.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары по населенным пунктам Белополье Сумской области и Колонтаев – Харьковской. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Фотовыж, Белополье, Александровка Сумской области, а также Ивашки, Ветеринарное, Стрелка, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Круглое, Бударки, Бузово, Чугуновка и Амбарное в Харьковской области.

противник нанес авиационные удары по населенным пунктам Белополье Сумской области и Колонтаев – Харьковской. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Фотовыж, Белополье, Александровка Сумской области, а также Ивашки, Ветеринарное, Стрелка, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Круглое, Бударки, Бузово, Чугуновка и Амбарное в Харьковской области. На Купянском направлении враг нанес авиаудар в районе Берестового. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Кисловка, Табаевка и Берестово Харьковской области, а также Новоселовское в Луганской области.

враг нанес авиаудар в районе Берестового. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Кисловка, Табаевка и Берестово Харьковской области, а также Новоселовское в Луганской области. На Лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанесли авиационные удары по населенным пунктам Невское Луганской области, а также по Ивановке, Торскому и Серебрянке Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Новоселовское и Белогоровка в Луганской области, а также Ямполевка, Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанесли авиационные удары по населенным пунктам Невское Луганской области, а также по Ивановке, Торскому и Серебрянке Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Новоселовское и Белогоровка в Луганской области, а также Ямполевка, Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении оккупанты предприняли попытку улучшить тактическое положение, вели наступательные действия в направлениях Ивановского и Белой Горы, успеха не имели. Нанесли авиационные удары в районе Торецка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населённых пунктов Раздоловка, Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Железное и Северное Донецкой области.

оккупанты предприняли попытку улучшить тактическое положение, вели наступательные действия в направлениях Ивановского и Белой Горы, успеха не имели. Нанесли авиационные удары в районе Торецка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населённых пунктов Раздоловка, Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Железное и Северное Донецкой области. На Авдеевском направлении захватчики вели наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имели. Нанесли авиационные удары возле Авдеевки и Невельского. Совершили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

захватчики вели наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имели. Нанесли авиационные удары возле Авдеевки и Невельского. Совершили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. В то же время враг из артиллерии обстрелял Красногоровку, Острое, Георгиевку, Марьинку, Победу и Новомихайловку Донецкой области.

наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. В то же время враг из артиллерии обстрелял Красногоровку, Острое, Георгиевку, Марьинку, Победу и Новомихайловку Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Золотой Нивы, Благодатного, Великой Новоселки и Нескучного Донецкой области. Обстрелял Водяное и Угледар.

враг нанес авиаудары в районах Золотой Нивы, Благодатного, Великой Новоселки и Нескучного Донецкой области. Обстрелял Водяное и Угледар. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиационные удары в районах Новоберислава и Казацкого Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малые Щербаки, Степное, Каменское Запорожской области; Херсон, а также Очаков Николаевской области.

Ответ ВСУ

В течение последней недели на Бахмутском направлении российские захватчики терпят значительные потери. Так, только в военный госпиталь в районе населенного пункта Персиановка Ростовской области, ежедневно прибывают более 50 окупантов с тяжелыми ранениями. Госпиталь переполнен, из-за нехватки медработников многие тяжелораненые умирают.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и радиолокационную станцию врага.