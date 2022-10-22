В течение суток оккупанты нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 дронов-камикадзе

Украинским защитникам удалось сбить 20 крылатых ракет и 11 БПЛА.
В течение текущих суток оккупанты нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 ударных беспилотников иранского производства Shahed-136. 20 крылатых ракет и 11 БПЛА нашим защитникам удалось сбить.
Вражеские удары получили объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 22 октября.
Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Озаряновка и Одрадовка Донецкой области.
Враг обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. Противник снова прибег к массированному обстрелу критической инфраструктуры и жилищ гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
Напомним, в Черном море враг подготовил к применению более 30 "Калибров".
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