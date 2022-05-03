В течение суток оккупанты нанесли по Харькову два удара: есть раненые и погибший

В Харьковской области российские войска обстреливали Золочев, Барвенково, Дергачи, Чугуев.
За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли по Харькову два удара с реактивных систем залпового огня и произвели один артиллерийский обстрел.
От огня пострадали гражданские объекты на Северной Салтовке.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По области оккупанты в течение суток обстреливали Золочев, Барвенково, Дергачи, Чугуев.
За сутки в Харьковской области 3 раненых : Харьков – 2 человека, Чугуевский район – 1 человек.
В Харьковском районе из-за утренних обстрелов возник пожар на одном из предприятий, погиб мужчина.
"Фабрика на период военного положения не работала, помещения потерпели значительные разрушения. К сожалению, погиб 46-летний работник, который на время обстрелов находился на территории", — отметил он
Активные боевые действия продолжаются на Изюмском направлении.
Коммунальные службы области продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру. В частности, в Малой Рогане и Черкасской Лозовой возобновляют газоснабжение и вернули газ в 500 домов.
Напомним, в Харькове военные РФ продолжают убивать мирных украинцев, обстреливают даже кладбища.
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