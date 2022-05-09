В течение суток оккупанты обстреляли 19 населенных пунктов Донбасса: есть жертвы и раненые

В течение суток оккупанты обстреляли 19 населенных пунктов Донбасса: есть жертвы и раненые

В результате обстрелов был разрушены гражданские объекты. Также есть погибшие и раненые.

За прошедшие сутки, 8 мая, российские захватчики обстреляли 19 населенных пунктов Донбасса. Разрушения претерпели не менее 85 гражданских объектов – жилые дома, производственные предприятия, две школы и лицей, объекты жизнеобеспечения.

Оккупанты убили и ранили мирных жителей.

Об этом сообщает МВД.

Враг обстреливал мирное население из авиации, ракетных установок, танков, тяжелой артиллерии.

Российские войска ударили по таким населенным пунктам — Мариуполь, Бахмут, Авдеевка, Константиновка, Дружковка, Марьинка, Железное, Угледар, Северск, Святогорск, Малотарановка, Дробышево, Очеретино, Новокалиново Очеретинской ТГ, Звановка ского района, Сидорово Святогорской ТГ, Дроновка Бахмутского района.

Напомним, в Запорожье оккупанты расстреляли до 20 своих авто.

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