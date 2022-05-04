В течение суток оккупанты обстреляли Сумщину из вертолета и "Градов" — ОВА

В течение суток оккупанты обстреляли Сумщину из вертолета и "Градов" — ОВА

Пострадали школа и объекты инфраструктуры.

На Сумщине российские оккупанты с вертолета обстреляли школу Эсманской громады и совершили артобстрел из "Градов" вдоль границы у Юнаковки.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Около 3 часов орки обстреляли школу Эсманской громады. Два выстрела с вертолета, два – с земли. Попадание по школе и по объектам инфраструктуры. Между 6 и 7 утра произошел артобстрел из "Градов" вдоль границы возле Юнаковки. Также несколько выстрелов с вертолета было по территории возле Могрицы", – написал Живицкий.

Напомним, в Сумской области оккупанты разрушили и повредили почти 1000 объектов инфраструктуры.

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