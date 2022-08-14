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В течение суток оккупанты пять раз обстреляли Черниговщину и Сумщину с территории России

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В течение суток оккупанты пять раз обстреляли Черниговщину и Сумщину с территории России

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

За минувшие сутки, 13 августа, враг совершил пять обстрелов по территории Черниговской и Сумской областей. Все они велись с территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

С 08:35 и почти до 9 часов враг одновременно обстрелял границы Черниговщины и Сумщины. Сообщено о пяти взрывах из ствольной артиллерии в район населенного пункта Горск Сновской территориальной громады Черниговской области.

Из минометов 120 мм и ствольной артиллерии российские войска обстреляли пограничичье Шосткинского района Сумской области. Зафиксировано 12 взрывов по территории природоохранного заказника Шалыгинской территориальной громады.

Около 11 часов зафиксировано два взрыва из ствольной артиллерии в пределах Середино-Будской территориальной громады.

С 15:28 до почти 16 часов враг обстреливал, вероятно, из реактивных систем залпового огня, Эсманскую громаду на Сумщине.

Вечером зафиксировано 23 "прихода" вероятно из ствольной артиллерии по территории Новослободской громады Конотопского района.

Напомним, за сутки в Донецкой области оккупанты убили двух гражданских и еще 10 человек ранили.

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