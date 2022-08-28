В течение суток оккупанты снова обстреливали Николаевскую область: повреждена гражданская инфраструктура, есть раненый

За минувшие сутки, 27 августа, оккупанты продолжали обстрелы Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Так, 27 августа, в 10:00 и 10:30 под вражескими обстрелами были с. Оленевка и с. Любомировка Шевченковской громады. Один человек получил ранения.

Днем, 27 августа, ориентировочно в 15:00 в результате обстрелов пгт Первомайское повреждены хозяйственные здания. Пострадавших нет.

В Баштанском районе вечером, 27 августа, около 16:30 были обстрелы с. Широкое Широковской громады. В результате разрушены два жилых дома и сельхозпостройки в домохозяйствах. Пострадавших нет.

Также вчера, 27 августа около 10:00 и сегодня, 28 августа, ориентировочно в 04:00 и 06:00 в с. Широко были обстрелы за пределами села.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

Напомним, оккупанты ночью обстреляли жилой квартал Бахмута, под завалами ищут человека.

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