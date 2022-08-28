В течение суток оккупанты снова обстреливали Николаевскую область: повреждена гражданская инфраструктура, есть раненый

Российские захватчики продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру и убивать мирных жителей.
За минувшие сутки, 27 августа, оккупанты продолжали обстрелы Николаевской области.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Так, 27 августа, в 10:00 и 10:30 под вражескими обстрелами были с. Оленевка и с. Любомировка Шевченковской громады. Один человек получил ранения.
Днем, 27 августа, ориентировочно в 15:00 в результате обстрелов пгт Первомайское повреждены хозяйственные здания. Пострадавших нет.
В Баштанском районе вечером, 27 августа, около 16:30 были обстрелы с. Широкое Широковской громады. В результате разрушены два жилых дома и сельхозпостройки в домохозяйствах. Пострадавших нет.
Также вчера, 27 августа около 10:00 и сегодня, 28 августа, ориентировочно в 04:00 и 06:00 в с. Широко были обстрелы за пределами села.
Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.
Напомним, оккупанты ночью обстреляли жилой квартал Бахмута, под завалами ищут человека.
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