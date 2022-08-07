В течение суток оккупанты убили в Донецкой области пять мирных жителей

От действий российских захватчиков также пострадали восемь граждан.
За минувшие сутки российские захватчики убили пятерых и ранили восьмерых мирных жителей Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 6 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 3 – в Бахмуте, 1 – в Авдеевке и 1 в Благодатном. Еще 8 человек получили ранения", — отметил он.
В целом, с начала полномасштабного вторжения России в Украину захватчики убили в Донецкой области 695 гражданских, ранили – 1781.
Напомним, в течение суток ВСУ отразили несколько штурмов в Донецкой области.
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