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В течение суток оккупанты убили в Донецкой области пять мирных жителей

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В течение суток оккупанты убили в Донецкой области пять мирных жителей

Фото: facebook/Павел Кириленко

От действий российских захватчиков также пострадали восемь граждан.

За минувшие сутки российские захватчики убили пятерых и ранили восьмерых мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 6 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 3 – в Бахмуте, 1 – в Авдеевке и 1 в Благодатном. Еще 8 человек получили ранения", — отметил он.

В целом, с начала полномасштабного вторжения России в Украину захватчики убили в Донецкой области 695 гражданских, ранили – 1781.

Напомним, в течение суток ВСУ отразили несколько штурмов в Донецкой области.

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