В течение суток оккупанты убили восьмерых мирных жителей Донецкой области

Российские захватчики продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру и убивать мирное население.
В течение суток, 28 августа, оккупанты убили восьмерых мирных жителей Донецкой области. Еще семь человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 28 августа россияне убили 8 мирных жителей Донецкой области: 4 – в Бахмуте, 2 – в Райгородке, 1 – в Татьяновке и 1 в Николаевке", — говорится в сообщении.
Кириленко также отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, в ночь на 29 августа Россия нанесла удары по трем районам Днепропетровской области. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
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